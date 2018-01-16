Лидер английской партии UKIP расстался с девушкой, оскорбившей Меган Маркл

Лидера партии UKIP Генри Болтона призвали уйти в отставку после того, как его 25-летняя подруга оскорбила Меган Маркл.

Меган Маркл уже не первый раз получает в собственный адрес оскорбительные суждения о ее происхождении и прошлом.

Печатное издание Mail on Sunday опубликовало несколько сообщений, по всей видимости, отправленных Джо Марни.

The Mail в воскресенье сказала, что Марни написала сообщения за три недели до того, как начались ее отношения с мистером Болтоном. В них Джо Марни рассуждает о том, что Маркл дискредитирует королевскую семью, так как у нее «крошечный мозг».

Сообщается, что Марни именовала Меган, отец которой белый, а мать — афроамериканка, «тупой простолюдинкой» и «никому неведомой актрисулькой». «Не желать, чтобы остальные расы и культуры вторгались в твою свою культуру — это не значит ненавидеть иные расы».

Марни уже извинилась и заявила, что сообщения были вырваны из контекста.

После того как история была обнародована, модель исключили из партии независимости Соединенного Королевства, в которой состоит Генри Болтон.

Болтон, который является лидером партии менее четырех месяцев, оказался под давлением однопартийцев после того как стало известно о расистского содержания сообщениях его девушки Джо Марни в переписке с другом. «Я не удивлюсь, ежели Британией в конце концов будет править черный король», — писала девушка.