Лучше увольнение: в «ДНР» отреагировали на скандальный «указ» Захарченко

Жители ОРДЛО возмущены новым «указом» главаря «ДНР» Александр Захарченко, запрещающий сотрудников «госведомств» посещать неоккупированную территорию Украины.

Украинский журналист и блогер Денис Казанский сообщает: «Даже „депутаты ДНР“ офигели от нового указа Захарченко, который запретил выезжать из ОРДЛО в Украину учителям, врачам и библиотекарям». При этом он показал пост «депутата народного совета ДНР» Анастасии Селивановой. В нем женщина выражает возмущение указом и сообщает, сразу о нескольких своих знакомых педагогах из школ ОРДО, которые бурно отреагировали на данный запрет. Она отмечает, что у многих имеются родственники на неоккупированной территории, также, они получают украинскую пенсию. Селиванова отметила, что женщины намерены уволиться, чтобы беспрепятственно посещать свободную территорию Украины.

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