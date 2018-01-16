Менетти: "Реджо-Эмилия" заслужила победу над УНИКСом

КАЗАНЬ, 16 янв – РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболисты "Реджо-Эмилии" заслужили победу над казанским УНИКСом в матче топ-16 Кубка Европы, заявил главный тренер итальянской команды Массимилиано Менетти.

"Реджо-Эмилия" обыграла УНИКС в Казани со счетом 71:69, едва не упустив преимущество в шесть очков за две заключительные минуты основного времени матча.

"Была тяжелая и жесткая игра. Мы играли хорошо с очень хорошей командой на протяжении 35 минут, но в концовке едва не упустили победу, хотя мы заслуживали ее. Нам очень важна эта победа. У нас очень сложный график, ждем УНИКС у себя в Италии", - сказал Менетти журналистам.

Самым результативным игроком матча с 16 очками стал атакующий защитник "Реджо-Эмилии" Джеймс Уайт, который выступал за казанскую команду с 2014 по 2015 год.

"Джеймс рассказывал мне о Казани. Он говорил хорошие вещи о команде", - добавил Менетти.