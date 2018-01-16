За время совещания Парламента народные избранники разглядели и отклонили 344 поправки из не менее 700. Заезд лиц, перемещение товаров на временно захваченных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезд лиц, перемещение товаров из таковых территорий осуществляются через контрольные пункты въезда-выезда.

Стоит обозначить, что на сей день в повестке дня парламента запланировано рассмотрение проекта закона «Об особенностях национальной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

Многие поправки касались наименования проекта закона.

Всего народные избранники подготовили к президентскому законопроекту 673 поправки, к настоящему моменту рассмотрено наименее 300.

Трудности появились при рассмотрении положений, касающихся Минских договоров. «Я уверен, сегодня нам следует принять его в общем и с сегодняшнего дня, согласно решению Верховной Рады Украины, РФ должна быть признана страной-агрессором», — сообщил он.

«Речь идет о восстановлении торговли с оккупированными территориями и это подтверждается тем, что раздаются призывы, давайте посчитаем наши убытки от торговли с оккупированными территориями».

После законодательного проекта № 7163 Рада хочет рассмотреть включение в повестку дня сессии законодательного проекта Президента Петра Порошенко о создании Антикоррупционного суда (№ 7440) и альтернативных к нему.

Руководство силовиками, задействованными в этих мероприятиях, возлагается на Объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил Украины.

Спецпредставитель столицы Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, лидер публичного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук объявил, что блокада Донбасса принесла государству огромные убытки. «Я уверен, что он будет принят не просто большинством, а там будет и 300 голосов (конституционное большинство — прим. ТАСС)», — подчеркнул Пашинский.