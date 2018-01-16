Навальный рассчитывает, что Конституционный суд РФ несомненно поможет ему пойти в президенты

Об этом сказал представляющий интересы политика юрист Иван Жданов.

Также в жалобе высказывается просьба признать закон о выборах президента Российской Федерации не соответствующим Конституции, так как он накладывает дополнительные ограничения, не прописанные как правило законе. Информацию об этом сообщили в пресс-центре суда. «Жалоба поступила в суд».

Зимой 2017-ого Центризбирком отказался допустить Навального к процессу регистрации в качестве кандидата в президенты из-за его судимости по делу «Кировлеса». Им воспрещено участвовать в выборах на протяжении 10 лет после снятия либо погашения судимости. Официальная причина — судимость политика (подробнее — в материале «ЦИК не пустил Навального на президентские выборы«).

«В удовлетворении искового заявления отказать», — огласил тогда свое решение судья Николай Романенков. Отказ ЦИК Навальный пытался оспорить в Верховном суде, однако получил отказ.

До этого Верховный суд РФ два раза отказал политику в его жалобе на нерегистрацию в качестве кандидата. Истцы обратили внимание ЕСПЧ на нарушения, допущенные кировскими судами по повторному делу «Кировлеса». Была сделана ссылка на непогашенную судимость по уголовному делу «Кировлеса». «Видно было, что он находится под страхом того, что власти могут расторгнуть досудебное соглашение с ним», — говорила Михайлова. ЕСПЧ постановил, что права на справедливое разбирательство Навального и другого подсудимого, Петра Офицерова, были нарушены, а их осудили за деяния, подобные с обыкновенной предпринимательской деятельностью. Истцы просили дать делу особый приоритет, так как именно на основании вердикта по делу «Кировлеса» власти РФ грозились отнять основоположника ФБК избирательного права.