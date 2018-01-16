«Не пытайтесь это понять»: Рада не смогла признать ДНР и ЛНР террористическими организациями

Верховная Рада Украины не смогла во вторник признать самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики «террористическими организациями».

Об этом во вторник вечером сообщает украинский телеканал NewsOne, отмечая, что за признание ЛНР и ДНР «террористическими организациями» проголосовали лишь 76 депутатов Рады, в то время, как против высказались 340 парламентариев.

Социальные сети немедленно откликнулись на это сообщение. Пользователи сети микроблогов Twitter комментируют прошедшее голосование, вспоминая, что против ЛНР и ДНР, так и не признанных «террористическими организациями», уже более 3,5 лет ведется так называемая АТО - антитеррористическая операция.

Верховная Рада Украины в 2014 одобрила антитеррористическую операцию против ДНР и ЛНР, которых в 2018 не считает террористами. Не пытайтесь это понять, просто запомните.

— Кэп™ (@CapAdecvate) 16 января 2018 г.

Зрада: В Раде не нашлось голосов для признания ЛДНР «террористическими организациями» Верховная Рада отказалась признавать ДНР и ЛНР «террористическими организациями», несмотря на то, что Украина уже три с половиной года проводит на Донбассе так называемую АТО. pic.twitter.com/OAaal1F5gN

— Антонина Машкова (@AntoninaLugansk) 16 января 2018 г.

Верховная Рада отказалась признать ДНР и ЛНР террористическими организациями в рамках поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса.За поправку проголосовало 76 "укропов", против - 340 "ватников". Вопрос: "Кто с кем воюет?"

— Беспокойный Пациент (@VIPpatient) 16 января 2018 г.

Верховная Рада отказалась признать ДНР и ЛНР террористическими организациями. "Террористы", не спонсируемые ЦРУ - не настоящие. Даже в Киеве это знают

— Валера (@valerka7106) 16 января 2018 г.

Как бы не хотелось беснующимся у здания Рады в Киеве боевикам Верховной Раде не хватило духу признать ДНР и ЛНР «террористическими организациями» - "за" проголосовало только 76 из 340 депутатов

— Командир Полка (@kompolk) 16 января 2018 г.