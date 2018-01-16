«Не пытайтесь это понять»: Рада не смогла признать ДНР и ЛНР террористическими организациями

Показать меню
Актуально
Денниса Родмана арестовали за вождение в нетрезвом виде - 22:23 Денниса Родмана арестовали за вождение в нетрезвом виде Дортмундская "Боруссия" и "Вольфсбург" сыграли вничью в чемпионате Германии - 22:23 Дортмундская «Украинцы живут с памятью аквариумной рыбки» - 22:29 «Украинцы живут с памятью аквариумной рыбки» Старый Новый год — праздник необычайный - 22:31 Старый Новый год — праздник необычайный США готовы помочь Украине создать Службу финрасследований - 22:36 США готовы помочь Украине создать Службу финрасследований Тренер: игроки УНИКСа смогли проявить терпение в матче с "Нижним Новгородом" - 22:42 Тренер: игроки УНИКСа смогли проявить терпение в матче с Пожар на море: кадры гигантского пятна горящей нефти (ВИДЕО) - 22:47 Пожар на море: кадры гигантского пятна горящей нефти (ВИДЕО) Советские улицы могут стать Советскими и Рождественскими одновременно - 22:50 Советские улицы могут стать Советскими и Рождественскими одновременно В Праге начался суд над украинской феминисткой, напавшей на Земана - 22:52 В Праге начался суд над украинской феминисткой, напавшей на Земана "Атлетик" сыграл вничью с "Эспаньолом" в чемпионате Испании - 22:59 Шорт-трекистка Ефременкова: на ЧЕ почувствовала, что могу бороться со всеми в - 22:59 Шорт-трекистка Ефременкова: на ЧЕ почувствовала, что могу бороться со всеми в мире Лукич: баскетболисты "Нижнего Новгорода" не заслужили победу над УНИКСом - 22:59 Лукич: баскетболисты Иран ввел национальный траур - 23:00 Иран ввел национальный траур Палестинцам не нужна «мегасделка» от США - 23:08 Палестинцам не нужна «мегасделка» от США Просвирнова: сделали слишком много ошибок в победном финале чемпионата Европы - 23:09 Просвирнова: сделали слишком много ошибок в победном финале чемпионата Европы ТОП-10 привычек, которые портят отношения - 23:15 ТОП-10 привычек, которые портят отношения Российский шахматист Крамник проиграл во 2-м туре турнира в Вейк-ан-Зее - 23:22 Российский шахматист Крамник проиграл во 2-м туре турнира в Вейк-ан-Зее
» » «Не пытайтесь это понять»: Рада не смогла признать ДНР и ЛНР террористическими организациями

«Не пытайтесь это понять»: Рада не смогла признать ДНР и ЛНР террористическими организациями


Добавлено: 16 янв 2018 в 21:56, Категория: Новости на сегодня
«Не пытайтесь это понять»: Рада не смогла признать ДНР и ЛНР террористическими организациями

Верховная Рада Украины не смогла во вторник признать самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики «террористическими организациями».

 

Об этом во вторник вечером сообщает украинский телеканал NewsOne, отмечая, что за признание ЛНР и ДНР «террористическими организациями» проголосовали лишь 76 депутатов Рады, в то время, как против высказались 340 парламентариев.

Социальные сети немедленно откликнулись на это сообщение. Пользователи сети микроблогов Twitter комментируют прошедшее голосование, вспоминая, что против ЛНР и ДНР, так и не признанных «террористическими организациями», уже более 3,5 лет ведется так называемая АТО - антитеррористическая операция.

 

Верховная Рада Украины в 2014 одобрила антитеррористическую операцию против ДНР и ЛНР, которых в 2018 не считает террористами. Не пытайтесь это понять, просто запомните.

— Кэп™ (@CapAdecvate) 16 января 2018 г.

Зрада: В Раде не нашлось голосов для признания ЛДНР «террористическими организациями» Верховная Рада отказалась признавать ДНР и ЛНР «террористическими организациями», несмотря на то, что Украина уже три с половиной года проводит на Донбассе так называемую АТО. pic.twitter.com/OAaal1F5gN

— Антонина Машкова (@AntoninaLugansk) 16 января 2018 г.

Верховная Рада отказалась признать ДНР и ЛНР террористическими организациями в рамках поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса.За поправку проголосовало 76 "укропов", против - 340 "ватников". Вопрос: "Кто с кем воюет?"

— Беспокойный Пациент (@VIPpatient) 16 января 2018 г.

Верховная Рада отказалась признать ДНР и ЛНР террористическими организациями. "Террористы", не спонсируемые ЦРУ - не настоящие. Даже в Киеве это знают

— Валера (@valerka7106) 16 января 2018 г.

Как бы не хотелось беснующимся у здания Рады в Киеве боевикам Верховной Раде не хватило духу признать ДНР и ЛНР «террористическими организациями» - "за" проголосовало только 76 из 340 депутатов

— Командир Полка (@kompolk) 16 января 2018 г.


Материалы по теме:

В законодательном проекте о Донбассе отказались назвать «ЛДНР» террористическими организациями
ВРУ не признала «ЛДНР» террористическими организациями
Верховная Рада признала Россию страной-агрессором
Европарламент может признать «ЛНР» и «ДНР» террористическими организациями
Добавлено: 16 янв 2018 в 21:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Телеканал СТБ решила закрыть одно из самых популярных шоу

Телеканал СТБ решила закрыть одно из самых популярных шоу

В оккупированном Донецке неизвестные расклеили наклейки о Стусе

В оккупированном Донецке неизвестные расклеили наклейки о Стусе

Боевики нарушили перемирие вблизи Каменки, — штаб АТО

Боевики нарушили перемирие вблизи Каменки, — штаб АТО

Папа Римский: мир находится пороге ядерной войны

Папа Римский: мир находится пороге ядерной войны

Загрузка...



Лента новостей
«Их там нет»: путинские якуты-наемники «засветились» на Донбассе (ФОТО) - 22:00 «Их там нет»: путинские якуты-наемники «засветились» на Донбассе (ФОТО)Капитану Nautilus предъявлены официальные обвинения в убийстве Ким Валль - 21:59 Капитану Nautilus предъявлены официальные обвинения в убийстве Ким Валль«Не пытайтесь это понять»: Рада не смогла признать ДНР и ЛНР террористическими организациями - 21:56 «Не пытайтесь это понять»: Рада не смогла признать ДНР и ЛНР террористическими организациямиСирия последние новости: ликвидация командиров «Нусры» в Идлибе, боевики убили жителя Алеппо - 21:56 Сирия последние новости: ликвидация командиров «Нусры» в Идлибе, боевики убили жителя АлеппоФранцузы требуют от Российской Федерации вернуть 53 млрд евро «царского долга» - 21:51 Французы требуют от Российской Федерации вернуть 53 млрд евро «царского долга»Явлинский пожаловался в ЦИК из-за «давления» на сборщика подписей - 21:51 Явлинский пожаловался в ЦИК из-за «давления» на сборщика подписейНавальный рассчитывает, что Конституционный суд РФ несомненно поможет ему пойти в президенты - 21:51 Навальный рассчитывает, что Конституционный суд РФ несомненно поможет ему пойти в президентыЙованович: Украина получит от руководства США смертельное оружие бесплатно - 21:51 Йованович: Украина получит от руководства США смертельное оружие бесплатноВ России появилась первая редакция транспортной стратегии на 2018 год - 21:50 В России появилась первая редакция транспортной стратегии на 2018 годСилуанов уточнил нюансы списания налоговых долгов россиянам - 21:48 Силуанов уточнил нюансы списания налоговых долгов россиянамВ Сербии обвинили западные спецслужбы в убийстве лидера косовских сербов - 21:46 В Сербии обвинили западные спецслужбы в убийстве лидера косовских сербовПоклонская написала заявление в ГПУ с жалобами на власти Украины - 21:37 Поклонская написала заявление в ГПУ с жалобами на власти Украины«Киборг» опубликовал в сети уникальное видео из Донецкого аэропорта - 21:37 «Киборг» опубликовал в сети уникальное видео из Донецкого аэропортаПолитика долгой осады – рассекречена цель новых антироссийских санкций - 21:27 Политика долгой осады – рассекречена цель новых антироссийских санкций
Последние новости
В Минпромторге расссказали, когда автомобили проекта «Кортеж» появятся в свободной продаже - 22:21 В Минпромторге расссказали, когда автомобили проекта «Кортеж» появятся в свободной продаже Париж не приемлет экстерриториальность санкций США, — посол Франции в Москве - 22:21 Париж не приемлет экстерриториальность санкций США, — посол Франции в Москве Трамп назвал неприемлемым растущий торговый недостаток США в торговле с Китаем - 22:14 Трамп назвал неприемлемым растущий торговый недостаток США в торговле с Китаем Ажурная беседка открылась в Парке Горького - 22:14 Ажурная беседка открылась в Парке Горького У Рады произошла потасовка между правоохранителями и протестующими, попытавшимися сжечь флаг РФ - 22:14 У Рады произошла потасовка между правоохранителями и протестующими, попытавшимися сжечь флаг РФ Голландский суд весной 2018 года может рассмотреть апелляцию Крыма по «скифскому золоту» - 22:14 Голландский суд весной 2018 года может рассмотреть апелляцию Крыма по «скифскому золоту» Никита Михалков отреагировал на свое включение в список угроз безопасности Украины - 22:07 Никита Михалков отреагировал на свое включение в список угроз безопасности Украины Вей, Фрэттин, Райт, Пушкарев вряд ли еще сыграют за "Барыс" в этом сезоне - 22:05 Вей, Фрэттин, Райт, Пушкарев вряд ли еще сыграют за Прифтис: УНИКС слишком мягко играл в защите с "Реджо-Эмилией" - 22:05 Прифтис: УНИКС слишком мягко играл в защите с "Адмирал" победил "Локомотив" в первом матче под руководством Леонтьева - 22:05 Менетти: "Реджо-Эмилия" заслужила победу над УНИКСом - 22:05 Менетти: Аболс: переход на игру в три звена помог "Ладе" победить "Барыс" - 22:05 Аболс: переход на игру в три звена помог СКА обыграл "Спартак" в домашнем матче КХЛ - 22:04 СКА обыграл
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"