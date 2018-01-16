Сегодня Украина чтит память «киборгов», погибших в результате подрыва терминала Донецкого аэропорта в январе 2015 года.

Отмечается, что оборона аэропорта длилась 242 дня. ВСУ опубликовали ко Дню памяти «киборгов» яркий видеоролик.

Известно, что бои за установление контроля над ДАП, который имеет стратегическое значение, продолжались между украинскими силовиками и боевиками с 26 мая 2014 года до 21 января 2015 года.

Так, 18–21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 «киборгов». По официальным данным, защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 военных.

Embedded video for «Не выдержал бетон»: ВСУ показали трогательное видео об обороне ДАП

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