Неделя моды в Милане: коллекция Dsquared осень-зима 2018

Автор: Лиза Сарапина

На показе в Милане Dsquared представили очередную мужскую коллекцию осень-зима 2018, которая включала в себя и женские вещи. Кроме того, этот показ стал первым в этом году для Беллы Хадид, которая открыла шоу.

Новая коллекция объединяет в себе стиль Дикого Запада, бохо и этнические мотивы. Главным акцентом стали изделия из кожи. Дин и Ден Кейтены снова вводят в моду свободные кружевные блузки, облегающие джинсовые и клетчатые рубашки. Верхняя одежда — жакеты и куртки, украшенные бахромой и вышивкой, всё также остаются основными атрибутами ковбойского стиля. Образы завершают широкополые шляпы, шелковые платки с этническими узорами, воротники с текстурами коровьей шерсти, кожаные ремни и сапоги в стиле Старого Американского Запада.

Бэлла Хадид

















