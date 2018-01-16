Не менее 60 активистов ОНФ стали доверенными лицами В.Путина

«Выбранная схема их [избирательных штабов] организации в областях схожа с организацией штабов Народного фронта, которая за эти годы доказала свою состоятельность и эффективность», — прибавила Тимофеева. Об этом проинформировали в пресс-центре организации. Среди них рабочие сферы здравоохранения, культуры, образования и многие другие.

Уполномоченный Общероссийского народного фронта в Самаре Алексей Транцев вошел в список доверенных лиц Президента России.

Встреча с доверенными лицами выдвинувшегося в президенты РФ В.Путина планируется на конец января. Среди них — активисты и специалисты ОНФ, в частности директор исполкома организации Алексей Анисимов, члены центрального штаба ОНФ Жанна Рябцева, Кирилл Варламов, Карен Шахназаров и другие.

«ОНФ, начиная с 2012 года, работал с доверенными лицами Владимира Путина».

Управляющий поискового отряда «Демос» из Йошкар-Олы Дмитрий Шипунов включен в список доверенных лиц В.Путина.

Перечень, в который вошли 259 человек, был утвержден ЦИК 12 января. Так, благодаря тому, что президент поддержал инициативу самарского общественника привлечь публичное внимание к движению добровольчества в Российской Федерации, его истокам и традициям, 2018 год в РФ объявлен Годом добровольца и волонтера. По сведениям на 15 января, собрано уже не менее 711 тыс. подписей. Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру на выборах-2018 в качестве самовыдвиженца.