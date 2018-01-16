Newsweek: в Пентагоне считают, что подводный дрон у РФ всё-таки есть

В Пентагоне официально сообщили, что США грозит подводный плавательный аппарат «Статус-6», который разрабатывается в Российской Федерации. «Статус-6» может нести несколько самонаводящихся торпед либо боеголовку мощностью до 100 мегатонн.

Об этом говорится в проекте документа Пентагона под названием «Обзор ядерной ситуации» (Nuclear Posture Review).

Уполномоченные издания обратили внимание на предварительный проект нового «Обзора ядерной политики» — это документ, который определяет роль ядерного оружия в стратегии государственной безопасности Соединённых Штатов.

О существовании беспилотной атомной подводной лодки стало известно в конце осени 2015-ого, когда в объектив телекамер попалась страница презентации проекта — это произошло случайно, во время встречи уполномченных Минобороны, оборонной индустрии и В.Путина. Все-таки возможно, это была осознано организованная утечка информации.

В недалеком прошлом американские СМИ писали, что в конце ноября 2017 г «Статус-6» в учебном режиме был запущен русской подводной лодкой.

«В РФ разрабатывается как минимум два новых межконтинентальных ударных комплекса, гиперзвуковой глайдер и новая стратегическая атомная подводная автономная торпеда», — пишет печатное издание The Huffington Post, опираясь на текст свежей ядерной доктрины США.