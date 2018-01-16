Никита Михалков отреагировал на свое включение в список угроз безопасности Украины

Министерство культуры Украины внесло российского режиссера Никиту Михалкова в список лиц, представляющих угрозу Национальной безопасности страны.

Во вторник вечером издание «Известия» приводит слова самого Никиты Михалкова, прокомментировавшего новость о том, что на Украине официально считают, что он угрожает их нацбезопасности.

«Я абсолютно убеждён, что никто из нас, внесённых в этот список, не является угрозой для украинского народа, повторяю, именно народа. А то, что бандеровская верхушка считает нас угрозой, — я могу только этим гордиться», - сказал Михалков.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что в список лиц, которые якобы угрожают украинской национальной безопасности, помимо режиссера Никиты Михалкова, были включены российский телеведущий Дмитрий Шепелев и певцы Дмитрий Фомин и Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста.