О заключительном объявлении Сергея Лаврова

Как до этого извещало ИА REGNUM, ходе пресс-конференции по результатам деятельности русской дипломатии в минувшем 2017-ом, руководитель российского МИД Сергей Лавров объявил, что нагорно-карабахскую проблему в одном документе раз и навсегда не решить. «Так что дело за сторонами», — проинформировал Лавров.

Напомним, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос об урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на проведенной в российской столице пресс-конференции обозначил, что на данный момент главное сделать дополнительные шаги для нормализации ситуации на линии соприкосновения.

«Мы приложили интенсивные усилия за несколько последних лет, чтобы обобщив все позиции сторон, постараться отыскать совпадающие подходы к тем либо другим аспектам конфликта, и в то же самое время постараться подсказать те компромиссы, которые могут привести стороны к общему знаменателю в вопросах, в которых они расходятся», — обозначил руководитель МИД РФ. Данная работа проводилась часто и стабильно и в предыдущем году.

«Конечно, мы ждём, что какие-то положительные импульсы последуют от обеих стран», — заключил Лавров.

«Азербайджанская сторона приветствует объявление руководителя МИД РФ Сергея Лаврова о поэтапном урегулировании армяно-азербайджанского конфликта», — отмечается в оповещении Х.Гаджиева. Все предложения, по утверждению руководителя МИД Российской Федерации, находятся у сторон, которые знают, что думают сопредседатели, однако решать сторонам.

«В качестве общего комментария: эту проблему в одном документе раз и навсегда не решить». Этот поэтапный подход покажет, что очевидно сделать на данный момент, определить пути, где нужны дополнительные обсуждения в связи с итоговым урегулированием конфликта и статусом Нагорного Карабаха. Поэтому вполне логично, что она могла бы проявить усилия для проведения субстантивных переговоров между конфликтующими сторонами.

Также Лавров ответил на вопрос о планах по сотрудничеству с Азербайджаном в 2018-ом. Растет взаимная торговля, взаимные инвестиции. Там составляются соответствующие графики.