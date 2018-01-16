Обстановка на блокпостах в Донбассе: на «Гнутово» нет машин

На КПВВ в зоне АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 40/70;

«Марьинка» — 60/50;

«Новотроицкое» — 50/70;

«Гнутово» — 0/0.

В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 28,7 тысячи человек и 3,9 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 6835 человек и 810 транспортных средств;

«Марьинка» — 7175 человек и 1325 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 5645 человек и 1015 транспортных средств;

«Гнутово» — 3195 человек и 720 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 5820 человек.