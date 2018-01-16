Олешко сказал о смерти актёра Владимира Поглазова

Никак не могу писать это в прошедшем времени. Для него Владимир Петрович был близким и дорогим человеком.

Он назвал Поглазова ярким артистом, удивительным, нетрадиционным педагогом и учителем. 10 Января 2018 на 82-м году жизни скончался советский и русский актер театра и кино, народный артист РСФСР Михаил Державин. Об этом на собственной странице в Инстаграм информирует Александр Олешко.

8 января Владимиру Поглазову исполнилось 73 года. По утверждению артиста, смерть Поглазова является для него настоящим несчастьем, он назвал преподавателя «учителем», «старшим товарищем», «другом».

Поглазов родился в 1945-ом году. Театральное училище имени Щукина, где он преподавал, начиная с 1974 года, окончил в 1971 году.

Добавим, что Поглазов не менее 20 лет проработал в театре «Современник», также установил ряд иностранных спектаклей. Как артист снимался в фильмах и телесериалах - «Сёмин». В кино он снимался в фильмах и телесериалах, в том числе сыграл с Юрием Стояновым в ленте «Смерть в пенсне, либо Наш Чехов». Спустя еще пару лет выступил дебютом в роли режиссёра, ему удалось поставить фильм-спектакль «Дороже жемчуга и злата», который позже получил массу положительных отзывов. Дебютировав в 1972 на сериал по одноименному роману Герцена «Былое и думы» — с Каюровым и музыкой Шнитке. В комментариях к публикации юзеры пожелали сил и терпения Александру и выразили сожаления родным и близким Владимира Петровича. И большое количество, множество раз, тихо, тихо проинформировали о жизни и профессии. Огромное спасибо за доверие!