ООП решила заморозить признание Израиля государством

Отмечается, что в ООП решили остановить признание Израиля государством до того времени, пока оно не признает Палестину государством.

В конце 2014 года Вашингтон принял решение и признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда своего посольства.

Съезд Центрального совета ООП был созван Абу Мазеном в первый раз за последние два года для выработки новоиспеченной стратегии после «иерусалимской декларации» Трампа. Как ожидается, на нем будет выработана заключительная позиция относительно решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Решение принятия Израиля государством будет заморожено до того, пока страна не признает Палестину. Кроме того, Израиль должен отказаться от претензий на Восточный Иерусалим и от ползучей колонизации Палестины своими поселениями.

Напомним, ООП признана международным сообществом единственным легитимным представителем палестинского народа.

Напомним, американский лидер объявил, что считает Иерусалим столицей вышеуказанного государства.