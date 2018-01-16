Палестина остановила признание Израиля государством

Центральный совет организация освобождения Палестины (ООП) не будет признавать Израиль государством, пока Тель-Авив не признает государством Палестину.

Центральный совет ООП также призвал исполнительные органы Палестины к тому, чтобы прервать отношения с властями Израиля в сфере безопасности и остановить взаимодействие в сфере экономики «с целью достижения финансовой независимости Палестины». Центральный совет является ее расширенным руководящим органом, который созывается между сессиями государственного совета Палестины (парламент в изгнании). Об этом РИА Новости информирует ссылаясь на советника палестинского лидера Набиля Шаата.

По утверждению Шаата, Палестина заморозит договоренности в Осло до того времени, пока Израиль не исполнит условия договоренности, включая координацию по безопасности.

Последовала реакция палестинцев на признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля. Вплоть до этого времени США выступали в качестве посредника между Тель-Авивом и Рамаллой, однако после заявления Трампа в Палестине не хотят «помощи» Вашингтона. Кроме того, Израиль должен отказаться от претензий на Восточный Иерусалим и от ползучей колонизации Палестины своими поселениями.

До этого лидер Палестины Махмуд Аббас назвал пощечиной план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.