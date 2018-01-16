ПапаСын: Сергей Лазарев отдыхает с сыном в Майами

Сергей Лазарев в Майами

Долгожданный отпуск настиг и Сергея Лазарева — несколько дней назад певец вместе с сыном Никитой улетел в Майами, откуда публикует фотографии на своей страничке в Instagram.

Лазарев, стоит напомнить, долгое время скрывал сына — лишь в декабре 2016-го он сообщил, что в 2014 году стал отцом. Да и признавшись, артист не спешил делиться со всем миром фотографиями мальчика, но в первый день Нового 2018 года он сделал поклонникам подарок — показал лицо Никиты. Теперь же музыкант то и дело публикует в соцсети его снимки.

Не холодно, когда солнце рядом,

— подписал один из последних кадров Сергей, добавив к нему хэштеги #люблю, #папасын и #отпуск.

Сергей Лазарев с сыном Никитой

За день же до прогулки с сыном Лазарев встретился с друзьями, которые в эти дни тоже отдыхают в Майами. Вместе с Филиппом Киркоровым и Игорем Гуляевым он посетил комедийное шоу, приехавшее на гастроли в Штаты.

Концерт Comedy Woman сегодня в Майами... Не попал в Москве, так хоть в Америке схожу.Друзья — это прекрасно! Прекрасный вечер в нереально веселой компании близких друзей,— сообщил фолловерам Лазарев.

Александр Гудков, Игорь Гуляев, Екатерина Варнава, Дмитрий Кузнецов, Наталья Еприкян, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Евгений Бороденко

Екатерина Варнава и Сергей Лазарев

Александр Гудков и Сергей Лазарев