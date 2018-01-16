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» » Парубий сообщил, когда Рада проголосует за закон о Донбассе

Парубий сообщил, когда Рада проголосует за закон о Донбассе


Добавлено: 16 янв 2018 в 19:49, Категория: Украина
Парубий сообщил, когда Рада проголосует за закон о Донбассе

Верховная Рада Украины может завершить рассмотрение проекта закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного сувернитета над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (рег. № 7163) 18 января.

Председатель ВР Андрей Парубий сообщает: «Если мы не сможем рассмотреть сегодня, то продолжим рассматривать завтра. Не успеем завтра — будем рассматривать в четверг и в четверг выходим на голосование».

Также, он добавил, что депутаты должны рассмотреть в сессионном зале все поданные поправки. Кроме того, Парубий отметил, что не позволит никому сорвать голосование за закон о реинтеграции Донбасса.



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Добавлено: 16 янв 2018 в 19:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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