Парубий сообщил, когда Рада проголосует за закон о Донбассе

Верховная Рада Украины может завершить рассмотрение проекта закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного сувернитета над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (рег. № 7163) 18 января.

Председатель ВР Андрей Парубий сообщает: «Если мы не сможем рассмотреть сегодня, то продолжим рассматривать завтра. Не успеем завтра — будем рассматривать в четверг и в четверг выходим на голосование».

Также, он добавил, что депутаты должны рассмотреть в сессионном зале все поданные поправки. Кроме того, Парубий отметил, что не позволит никому сорвать голосование за закон о реинтеграции Донбасса.