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Поклонская написала заявление в ГПУ с жалобами на власти Украины


Добавлено: 16 янв 2018 в 21:37, Категория: Украина
Поклонская написала заявление в ГПУ с жалобами на власти Украины

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская направила публичное заявление на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко, в котором требует начать расследование в отношении ряда нынешних украинских политиков и чиновников.

В тексте заявления сказано: «Прошу внести в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование, предоставив мне как заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований о совершении Пашинским С. В, Парубием А.В., Яценюком А.Б., Кличко В.В., Наливайченко В.А., Ярошем Д.А., Билецким А.Е., Шухевичем Ю.Р., Карпюком М.А., Порошенко П.А., Турчиновым А.В., Тягнибоком О.Я., Аваковым А.Б., Махницким О.И., Заманом В.М., Мосийчуком И.В., Тенюхом И.Й. и другими членами преступной организации уголовных преступлений».

Кроме того, в своем заявлении на восьми страницах Поклонская приводит «факты» причастности вышеназванных лиц к уголовным преступлениям. Она называет создание преступной организации, совершившей тяжкие и особо тяжкие уголовные правонарушения против национальной безопасности Украины и ее граждан с целью насильственного свержения конституционного строя государства Украина и захвата власти.

Кроме того, Поклонская обвиняет нынешних украинских чиновников в госизмене, путем предоставления иностранным государствам, их спецслужбам и представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, а также в создании незаконных вооруженных формирований, содействии в совершении террористических атак на территории ряда областей страны и финансировании терроризма.

Кроме того, она обвиняет их в развязывании войны в Донбассе, в результате которой погибли тысячи мирных граждан, и организации жесткого преступления в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Поклонская пишет: «В связи с тем, что данное заявление на имя генерального прокурора Украины является публичным, хочу обратить внимание специально уполномоченных лиц по защите прав человека стран СНГ, Евросоюза на факты массового уничтожения людей по языковому признаку и политическим взглядам на Украине».



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Добавлено: 16 янв 2018 в 21:37, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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