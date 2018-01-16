Политика долгой осады – рассекречена цель новых антироссийских санкций

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова американского посла в России Джона Хантсмана о введении новых антироссийских санкций.

Сенатор считает, что введение очередных ограничений придаст конфликту между Россией и США необратимый характер. Первые санкции, появившиеся при Бараке Обаме, Пушков называет «поспешным наскоком» в отличие от политики «долгой осады», курс на которую, считает парламентарий, взяла администрация Дональда Трампа.

Что бы ни говорил Хантсман, цель новых санкций США - придать конфронтации с Россией необратимый характер. Первый поспешный наскок Обамы переводят в политику долгой осады.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 января 2018 г.

Напомним, доклад о новых антироссийских санкциях будет обнародован Вашингтоном к 29 января.