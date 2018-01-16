Отмечается, что готовность к компромиссам снижается с ростом удаленности от военных действий.

67,1 проц украинцев выступают за урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе путем поиска компромиссов.

В то же время, ни один из предложенных компромиссов не отыскал поддержки большинства среди проголосовавших украинцев.

В исследовании поднимались вопросы относительно предложения проведения местных выборов, полной амнистии всех участников военных действий против украинской стороны, предоставление «особого статуса» отдельным районам Донецкой и Луганской области, формирование здешней милиции, судов и прокуратуры на неподконтрольном Донбассе и другие. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова, передает ZN.UA, информирует еizvestia.com.

49% украинцев готовы согласиться на компромиссы ради мира в государстве Украина, однако не на все.

Только 18% украинцев согласны на мир на Донбассе «любой ценой».

«Согласен на особенные политические и экономические отношения на временно неподконтрольных территориях с Россией» — не находит общественной поддержки — 49% против, 20% - «за».

Неприемлемым считают предоставление неподконтрольным территориям «особого статуса» граждане центра (59%) и запада (55%), а на Донбассе разрыв между согласными и не согласными на это незначительный (39% против 41%). Еще больше приверженцев «особого статуса» на юге (47% - за, 29% - против).

Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива вместе с социологической службой Центра Разумкова провели опрос во всех областях Украинского государства о том, как и какой ценой нужно достигнуть мира в Донбассе.

Опрос был проведен с 15 по 19 декабря минувшего года.

Стоит заметить, что погрешность предъявленных результатов составляет приблизительно 2,3%.