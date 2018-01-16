Полторак отобрал у себя право вручать оружие гражданским лицам

Министр обороны Украины Степан Полторак объявил, что принял решение о запрете награждения гражданских лиц холодным и огнестрельным оружием. Среди них также жители, уволенные с военной службы в отставку либо в запас с правом ношения военной формы одежды. Об этом он сказал на собственной странице в социальная сеть Facebook.

В 2014 г. во время брифинга министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил, что около 1200 человек, из которых 900 — это бойцы спецподразделений, награждены отличием МВД «огнестрельное оружие».

Министр обороны Степан Полторак ограничил круг лиц, которые могут быть награждены холодным и огнестрельным оружием, действующими и отставными военнослужащими и силовиками.

Отметим, до этого наградное оружие вручалось и гражданским лицам.

Также ограничивается количество награждений: награду могут вручить только один раз.

До этого действовал приказ по которому украинское военное ведомство имело право награждать фактически любого украинского дееспособного гражданина, который имел право приобретать, носить и использовать оружие. Об этом сказано в приказе оборонного ведомства № 671.