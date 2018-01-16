«Президент Украины ставит перед нами вопрос о том, чтобы разрыв между первым и вторым обменом был маленьким».

По ее словам это необходимо, для продолжения работы по освобождению «в первую очередь наших военнослужащих, которые довольно долго удерживаются на захваченных территориях».

Президент Петр Порошенко совсем скоро издаст указ о помиловании национальной преступницы, чтобы продолжить и ускорить процесс освобождения украинских заложников, которых на временно завоеванной части Донбасса удерживают боевики российского-террористических войск.

Об этом проинформировала 1-ый вице-спикер Ирина Геращенко на брифинге в парламенте.

Президент сегодня помилует женщину, совершавшую правонарушение против Украины.

В офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека с осторожностью комментируют перспективы следующего этапа освобождения заложников, отмечая определенные сомнения относительно заявлений Медведчука. У нее есть небольшой ребенок. Одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию. «Президент пойдет на такой гуманный жест — помилование данной гражданки, чтобы дальше продолжить вопрос увольнения Украинский заложников», — сказала политик.

Она прибавила, что с целью освобождения заложников украинская сторона продолжает работать и на Минской площадке, и с церковью, и «ищет все вероятные методы, чтобы как можно скорее вытянуть всех».

1-ый большой этап освобождения украинских заложников прошел года 27 декабря 2017.