Порошенко о законе о реинтеграции Донбасса и Крыма: «Это сигнал»

Закон о реинтеграции оккупированных территорий должен стать сигналом для Донбасса и Крыма, что они являются неотъемлемой частью Украины.

Президент Украины Петр Порошенко в Марьинском дворце на приеме руководителей дипломатических представительств заявил: «Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель мирным политико-дипломатическим путем. Это ключевой сигнал соответствующего закона, который сегодня рассматривается в украинском парламенте по моей инициативе. Я надеюсь, что завтра-послезавтра будет голосование по нему. Это сигнал и для Донбасса, и для Крыма. Вы — неотъемлемая частью Украины, и мы сделаем все возможное для того, чтобы и вы скорее вернулись домой».