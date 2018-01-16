Посол США заявила, что Украина бесплатно получите Javelin

США предоставят Украине оружие, в том числе и противотанковые комплексы «Javelin» абсолютно бесплатно.

Посол США Мари Йованович сообщил: «Действительно в прошлом году Администрация (президента США прим.ред.) приняла решение о предоставлении Украине дополнительных оборонных возможностей. Пока что подробностей, как это будет сделано, нет. У нас, как и в Украине, есть определенная процедура — для реализации этих решений мы должны проинформировать Конгресс о том, как это будет сделано. И только пройдя эту процедуру, приступить к реализации».

При этом она не смогла точно проинформировать, соответствует ли действительности информация, что Украина не сможет использовать это летальное вооружение в зоне АТО в Донбассе.