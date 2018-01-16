Представлять интересы Грудинина в ЦИК будет Павел Курченков

Тема: Президентские выборы — 2018

Центризбирком России выдал удостоверение члена с правом совещательного голоса Павлу Курченкову, который назначен кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым, передаёт РИА «Новости».

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Согласно законодательству, каждый кандидат с момента представления в ЦИК документов для регистрации вправе назначить одного члена комиссии с правом совещательного голоса, а после регистрации — по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую региональную избирательную комиссию, в каждую территориальную и участковую комиссии.

Грудинин стал вторым кандидатом, который завершил регистрацию, ЦИК зарегистрировал его 12 января. Представитель от КПРФ освобождён от сбора подписей избирателей, поскольку выдвинут парламентской партией.

Ранее стало известно, что предвыборный штаб Павла Грудинина возглавит лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

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