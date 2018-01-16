Прифтис: УНИКС слишком мягко играл в защите с "Реджо-Эмилией"

КАЗАНЬ, 16 янв – РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболисты УНИКСа слабо сыграли в обороне в матче топ-16 Кубка Европы с итальянским клубом "Реджо-Эмилия", заявил главный тренер казанцев Димитрис Прифтис.

УНИКС потерпел первое поражение на этом этапе турнира, уступив "Реджо-Эмилии" в Казани со счетом 69:71.

"Это был плохой матч для нас. Жаль, что мы проиграли важный матч, а это была очень важная игра. Этот результат меняет ситуацию в группе. Мы очень мягко играли в защите в начале матча, а когда стали жестче обороняться, то сравняли счет, вышли вперед. Но, к сожалению, сегодня мы еще плохо атаковали. Мы оказались не в лучшей позиции, но у нас еще три матча впереди. Нужно выигрывать, и ситуация поменяется", - сказал Прифтис журналистам.

"Сегодня нам не хватало свежести, но это не оправдание", - добавил главный тренер казанцев.

УНИКС в трех матчах топ-16 Кубка Европы одержал две победы при одном поражении.