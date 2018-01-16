Путин признан самым популярным политиком на латвийском телевидении

Президент России Владимир Путин стал самым популярным политиком на латвийском телевидении в 2017 году. Об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на данные аналитической компании TNS Kantar.

Новогоднее обращение российского лидера по каналам ПБК и РТР в общей сложности посмотрели 280 тысяч латвийцев. В то же время поздравление президента Латвии Раймондса Вейониса на ПБК собрало 196,2 тысячи телезрителей, а выступление премьер-министра Мариса Кучинскиса — 178,8 тысячи.

Наряду с выступлениями политиков, в список самых рейтинговых телепередач года также попали спортивные трансляции, а также сериалы и музыкальные шоу.

Абсолютным лидером по объему аудитории стал матч группового этапа ЧМ по хоккею между сборными Латвии и Швеции на телеканале TV3, трансляция которого собрала у экранов 245,8 тысячи человек. На втором месте по популярности оказалось исполнение национального гимна на ПБК (207,3 тысячи зрителей), на третьем — встреча баскетбольных команд Латвии и Словении в четвертьфинале чемпионата Европы (202,8 тысячи человек).

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