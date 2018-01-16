«Разграблено все»: Освобожденный ученый рассказал о ситуации в ОРДЛО

Боевики «ДНР» полностью разграбили дом народного депутата Сергея Таруты. О

Освобожденный ученый-религиовед Игорь Козловский, отвечая на вопрос, что сейчас происходит с предприятиями украинских олигархов и их недвижимостью в ОРДЛО, Козловский отметил: «В одной из камер я сидел с ополченцем. Его подразделение находилось в доме Таруты. Он человек, который чуть-чуть разбирается в искусстве. Рассказывал мне о богатстве дома, о произведениях искусства, которые там есть. Но при этом с ужасом говорил, что его соратники выпили весь винный погреб. Элитные вина, привезенные Тарутой из-за рубежа, урожая какого-то особого года».

По словам боевика, в доме Таруты было «разграблено все». Козловский добавил: «Это касается дома. Я уже не говорю о предприятиях… Предприятия распиливаются, вывозятся в Россию. Снимаются троллейбусные троллеи, чтобы добыть цветной металл. Прямой грабеж».