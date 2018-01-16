РФ официально ввела в эксплуатацию энергомост Крым-Кубань

В Минэнергетике РФ сообщили, что все объекты энергомоста Кубань- Крым в конце прошлого года были введены в эксплуатацию и получили соответствующие документы.

В ведомстве отметили: «Все объекты электросетевого энергомоста Кубань — Крым, эксплуатация которых осуществлялась в режиме пусконаладки в период с сентября по декабрь 2017 года, были введены в эксплуатацию с получением соответствующих разрешительных документов».

Так, в проект электросетевого энергомоста Кубань — Крым входит строительство двух подстанций («Кафа», «Вышестеблиевская») и расширение еще трех («Симферопольская», «Камыш-Бурунская», «Кубанская»). Кроме того, в рамках проекта возвели несколько высоковольтных линий в Крыму и Краснодарском крае, проложен кабель через Керченский пролив.