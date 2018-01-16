Россия может выступить в Олимпийских играх под флагом СССР

Россия планирует выступать на Олимпийских играх 2018 года под флагом СССР.

По информации, российская сторона уже обратилась с соответствующей просьбой к представителям Международного олимпийского комитета. СМИ сообщают:"Комиссия МОК рассмотрит возможность использования российскими спортсменами советской символики, Флага и Гимна СССР, на Олимпийских играх 2018 года».

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из РФ к участию в Олимпиаде — 2018 при условии, что они выступят там под нейтральным флагом.