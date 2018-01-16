Руководитель английского МИД назвал угрозу от КНДР самой серьезной

Министр иностранных дел Англии Борис Джонсон разглядел в КНДР величайшую угрозу «атомной эпохи». Он дал его перед вылетом в Ванкувер, где примет во вторник участие в министерской встрече, приуроченной ситуации на Корейском полуострове, на которой будут председательствовать Канада и США.

Министр иностранных дел Англии Борис Джонсон объявил, что «мир с начала атомной эпохи» не сталкивался с такой серьезной угрозой, которую на текущий момент представляет КНДР. Руководитель МИД Англии считает, что вероятнее всего, что КНДР будет прибегать к шантажу и владеть возможностью ядерного разрушения. «Я думаю, это как раз то, на что мы не можем закрывать глаза», — добавил Джонсон.

В связи с этим, подчеркнул министр, он разделяет позицию госсекретаря США Рекса Тиллерсона, направленную на выработку консолидированной политики мирового сообщества по отношению к КНДР.

До этого печатное издание Evening Standard сообщило о том, что Борис Джонсон призвал мировое сообщество объединиться против ядерной программы КНДР и добавил, что «незаконная программа КНДР по созданию ядерного оружия — угроза региональной и международной стабильности». По его словам, государства мира должны совместить усилия.