Руководитель минимущества Дагестана отправлен в отставку

Врио министра по имущественным, земельным отношениям и задачам торговли Республики Дагестан Руслан Магомедов освобожден от занимаемого поста.

Врио председателя регионального руководства Абдусамад Гамидов прокомментировал отставку руководителя Минимущества.

«Среди основных претензий, по утверждению врио премьера», — невыполнение задач по наведению порядка в газовых сетях Дагестана.

Абдусамад Гамидов первопричиной отставки назвал «провал в работе» по итогам комплексной оценки деятельности ведомства за 2017 год. По ее результатам будут приняты кадровые решения. Предпосылкой стал, по утверждению Гамидова, «провал в работе» ведомства, пишет «Молодежь Дагестана».

Как извещало ИА REGNUM, после назначения временно исполняющим обязанности руководителя Дагестана Владимира Васильева 3 октября предыдущего 2017 республиканское руководство было отправлено в отставку.

Он занимал министерское кресло с февраля 2017-ого.