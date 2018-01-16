Р.Вильфанд: Праздник Крещения в российской столице пройдет при порывистом ветре и метели

Об этом поведал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, информирует канал МИР 24.

На территории столицы в Крещение предполагается морозная погода с порывистым ветром и метелью. В данный момент она составляет всего 5 сантиметров. Проблемы создаст холодный порывистый ветер силой 12-17 метров за секунду. Он обозначил, что из-за сильного ветра будет казаться, что на улице намного прохладнее. Вместе с тем, синоптики сказали, что серьезных морозов в 20 градусов на Крещение не ожидается. Температура воздуха составит приблизительно -7-9 градусов в столице и до -12 в Подмосковье, передает канал «360».

На 17 января прогнозируем кое-где небольшой снег.

«Хочу обратить внимание, что при таком порывистом ветре температура -9°С будет восприниматься как -16°С». Вильфанд добавил, что 20 и 21 января воздух в регионе прогреется до минус 2-х - минус 7-ми градусов.