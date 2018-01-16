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Самолет США провел разведку возле аннексированного Крыма


Добавлено: 16 янв 2018 в 11:45, Категория: Украина
Самолет США провел разведку возле аннексированного Крыма

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил многочасовой разведывательный полет у побережья аннексированного Крыма и Краснодарского края России.

Западные авиационные ресурсы сообщают: «Морской разведчик с бортовым номером 168432 и позывным PS156, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, вначале совершил подлет к побережью Краснодарского края и курсировал в районе Новороссийска и Анапы».

После этого, пролетев в обратном направлении вдоль всего южного побережья аннексированного Крыма, американский морской разведчик длительное время кружил к западу от Севастополя, временами приближаясь к нему на расстояние приблизительно 40 км. Затем он продолжил полет над акваторией Черного моря вблизи западной оконечности полуострова.

Затем, при полете вблизи побережья Poseidon снижался до восьми тысяч метров. Отмечается, что с начала года это уже, по меньшей мере, шестой полет американских разведывательных самолетов вблизи российских границ на Черном море.



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Самолет ВМС США подлетел к российской границе вблизи Крыма
Добавлено: 16 янв 2018 в 11:45, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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