Северная Корея посмеялась над размерами кнопки Трампа

— Все население Земли обеспокоено тем, что психическое состояние Трампа становится хуже изо дня в день. Как сообщает ABC News, заявление Северной Кореи было опубликовано в официальной государственной газете Rodong Sinmun.

Северная Корея обрушилась с критикой в адрес президента Америки Дональда Трампа за пост в социальная сеть Twitter, который до этого был размещен у американского лидера о размере ядерной кнопки, которая больше, чем у Ким Чен Ына, пишет «РИА Новости». «Дело в том, что если оставить такого старого маразматика, как Трамп, неизвестно, к какой удивительной катастрофе это приведет», — говорится в комментарии.

Печатный орган ЦК Трудовой партии Кореи выпустил такое объявление: «Соединенным Штатам не стоит испытывать ни капельки сомнений относительно наших сил ядерного сдерживания, предназначенных для последней корейско-американский битвы, и вести себя благоразумно».

В новогоднем обращении к народу Ким Чен Ын объявил, что ядерная кнопка регулярно находится на его рабочем столе, а еще что «США не смогут начать войну» против КНДР.