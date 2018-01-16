Штаб В.Путина аннулировал собранные в Кургане подписи. Сборщики пробрались на режимные заводы

Секретарь штаба Андрей Кондрашов поведал репортерам о том, что произошло. Как оказалось, руководство 2-х учреждений «без консультаций со штабом, его областным отделением грубо нарушило законодательство», а именно провело сбор подписей на заводах в рабочее время. Как до этого извещало Уралинформбюро, с жалобой на использование административного ресурса при сборе подписей за действующего Российского Президента в Центризбирком обратились курганские коммунисты. Секретарь штаба Андрей Кондрашов объяснил, что руководство заводов «грубо нарушило законодательство и провело сбор подписей в компании в рабочее время». Оба объекта являются режимными, и, как пишет печатное издание, допуск на их закрытую территорию в рабочее время возмутил курганское отделение КПРФ. По его словам, сотрудники КПРФ в Курганской области составили жалобу в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), так как на этих заводах сбор подписей за В. Путина проводили в рабочее время.

Уполномоченные курганского отделения КПРФ пожали жалобу на действия управляющих заводов и выразили сомнение ввиду того, как сборщики подписей смогли попасть на территорию режимных объектов. В рабочее время люди обязаны были принести документы, удостоверяющие личность, и поставить подписи в поддержку кандидата в президенты РФ. Также 11 января были собраны подписи в поддержку Владимира Путина в рабочее время в производственных помещениях ООО «Курганхиммаш». Двенадцатого января администрация собиралась собрать подписи среди работников еще одного цеха. По располагаемым сведениям штаба, собрано 700 тыс. подписей, притом что для регистрации кандидата-самовыдвиженца необходимо 300 тыс.