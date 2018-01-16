Штепа в Славянске: «Я буду мэром города»

Экс-мэр Славянска Неля Штепа несколько дней имеет право свободно перемещаться по стране в связи с окончанием срока содержания под домашним арестом.

Так, она сообщила, что 14 января посетила магазины и рынок в Славянске. При этом она отметила: «Везде, где люди меня видели, все обнимали, целовали и говорили: „Нелли Игоревна, мы вас ждем, вы должны быть мэром“. Может быть тысячу человек я встретила за эти 2 дня».

Также, экс-мэр добавила, что намерена вновь возглавить город: «Когда я вышла с рынка, я повернулась и сказала своим детям: „Я буду мэром города“».