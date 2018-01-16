Силы АТО два раза открывали огонь в ответ на провокации боевиков

Об этом передает в фейсбук пресс-служба штаба АТО.

За прошлые сутки в зоне проведения антитеррористической операции были ранены двое украинских военных.

Также неподалеку Каменки позиции ВСУ обстрелял вражеский снайпер.

На Луганском направлении боевики из минометов многообразного калибра и БМП обстреливали Новолуганское, Луганское, Троицкое и Гладосово.

В воскресенье напряжение вдоль линии разграничения несколько ослабло. Вблизи Каменки украинские позиции были обстреляны боевиками из гранатометов разных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Это уже третий БПЛА, который был сбит украинскими военнослужащими на Донбассе с самого начала перемирия.

По состоянию на шесть часов вечера противник совершили 4 обстрела позиций Вооруженных сил Украины.

Пророссийские террористы на оккупированном Донбассе продолжают вооруженные провокации против украинских защитников невзирая на объявленный режим тишины. «В самом начале перемирия (23 декабря) это уже третий сбитый БПЛА данного типа», — говорится в заявлении.