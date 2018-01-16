Сирия последние новости: ликвидация командиров «Нусры» в Идлибе, боевики убили жителя Алеппо

Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.

Город Хараста, расположенный в оазисе Восточная Гута провинции Дамаск, остается ареной ожесточенных боев, которые развернулись между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами. Об этом сообщает телеграм-канал @EMCnewscenter1. Поддержку правительственным силам оказывает сирийская авиация. ВВС Сирии, по данным местных источников, ударила по позициям радикалов в районе Харасты, Арбина, Думы и Айн Тармы. В предместьях Айн Тармы и Думы фиксируются перестрелки.

Армия Башара Асада при поддержке ВКС РФ продолжает очищать земли провинции Алеппо от боевиков «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация, запрещена в РФ). Твиттер-аккаунт @watanisy сообщает, что под контроль правительственных сил перешли поселение Увейнат и высота Таль Шахид. По данным портала SANA, обстрел боевиками кварталов города Алеппо унес жизнь одного мирного жителя.

По данным твиттер-канала @At_Tuniissii, Демократические силы Сирии (SDF), представленные курдскими отрядами и курируемые США, потеряли пять командиров в боях с одной из группировок «Исламского государства» (террористической организацией, запрещенной в РФ) в районе Гаранидже. Это территория провинции Дейр эз-Зор, расположенная к западу от Евфрата, контролируется преимущественно курдами.

В провинции Даръа, по сообщениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), прогремел взрыв. На воздух взлетел автомобиль в окрестностях поселения Ляджата. Погибли четыре боевика «Лива аль-Амри». На западе провинции идут бои между Сирийской свободной армией (ССА) и ИГ. По последним данным, джидахисты выбили бойцов «свободной армии» из поселений у границы с провинцией Эль-Кунейтра.

В провинции Идлиб сирийская армия при поддержке ВКС РФ продолжает продвигаться к авиабазе Абу Духур, по пути освобождая поселения из-под гнета «Джебхат ан-Нусры». Телеграм-канал @EMCnewscenter1 сообщает о боях в окрестностях деревень Саломия, Абу Омар и Аль-Джадуэйя. По данным информагентства Fars News, в столкновениях на юго-востоке региона ликвидированы десятки террористов «Ан-Нусры», среди них пять полевых командиров.