СКА обыграл "Спартак" в домашнем матче КХЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Хоккеисты санкт-петербургского СКА дома переиграли московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в "Ледовом дворце" во вторник, завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). В составе СКА заброшенными шайбами отметились Сергей Калинин (4-я минута), Сергей Широков (17), Патрик Торесен (40), Евгений Кетов (47), в составе гостей отличился Лукаш Радил (42).

Армейцы набрали 129 очков по итогам 51 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в активе "Спартака" 75 баллов по итогам 51 встречи.

СКА в следующем матче сыграет дома с "Адмиралом" (Владивосток) 18 января. "Спартак" в этот же день на выезде встретится с московским "Динамо".