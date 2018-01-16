Сотрудникам Twitter платят за чтение личных сообщений пользователей

Общественная организация Project Veritas сообщает, что сотрудникам социальной сети Twitter платят за то, чтобы они читали личные сообщения пользователей.

По словам старшего специалиста по сетевой безопасности Клей Хейнс, в соцсети есть специальные коды, которые позволяют получить доступ ко всем личным сообщениям пользователей. Также известно, что ежедневно за чтение личной переписки около 400 сотрудников социальной сети получают зарплату. По словам Хейнс, «это «Большой Брат», который за всеми следит».

По данным общественной организации, после чтения и изучения переписок и постов создается виртуальный профиль пользователя, а затем его продают рекламодателям. Сотрудники сообщают, что в базе данных есть даже те люди, кто никогда не вел аккаунт в «Твиттере».