Стало известно имя руководителя аппарата избирательного штаба В.Путина

Управляющим аппарата избирательного штаба В. Путина стал глава управления внутренней политики (УВП) президента Андрей Ярин.

Об этом говорит сообщение на официальном интернет-портале, посвященном самовыдвижению Владимира Путина. О составе аппарата штаба сообщается на сайте кандидата Putin2018.ru, который заработал сегодня. Чиновник cейчас является начальником управления лидера Российской Федерации по внутренней политике.

Как стало известно, в числе руководящих служащих аппарата штаба А. В. Ярин (руководитель аппарата штаба), А. В. Шушеров, Б. В. Чернышев, Н. А. Орлова, И. Ю. Кастюкевич, А. О. Кондрашов, С. В. Кабышев, В. П. Бочков, А. А. Борисов, А. В. Анисимов, О. Н. Амельченкова. Обучался на экономическом факультете МГУ на экономиста.

С самого начала 2000-х Ярин занимал должность заместителя главы администрации Владимирской области, руководителя представительства данного региона при руководстве РФ. До середины 2016-ого Андрей Ярин занимал должность заместителя полпреда президента в ЦФО.