Стало известно, когда в ОРДЛО вернется связь Vodafone

На восстановление работы «Vodafone-Украина» на территории ОРДЛО может уйти около месяца.

Руководитель представительства Украины в СЦКК Юрий Остах сообщил, что СЦКК сегодня получил запрос от мобильного оператора на проведение восстановительных работ. При этом сам СЦКК также ведет переговоры с Миссией ОБСЕ о ремонте. затем, представители ОБСЕ передадут заявку на ремонт своим работникам, центральный офис которых расположен в оккупированном Донецке.

При этом Остах добавил, что в «Vodafone-Украина» просят ровно месяц на ремонтные работы — с 16 января по 16 февраля.+

Он уточнил: «Столько времени нужно потому, что очевидно, не каждый день будут ремонтировать».