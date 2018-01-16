Столичные cотрудники экстренных служб протестируют беспилотник для наблюдения за водоемами

«На столичных водоемах и в прибережных зонах в первый раз планируются протестировать беспилотный летательный аппарат обновленного поколения, который будет следить за безопасностью».

Беспилотный летательный аппарат способен передавать сотрудникам спасательной бригады видео в режиме онлайн.

Эксперимент по проверке безопасности на водоемах при помощи коптера пройдет на Борисовских прудах летом этого года.

Так cотрудники экстренных служб проконтролируют купание отдыхающих в неположенных местах и разведение костров. «Дежурные смогут увидеть нарушителей, выйти на место происшествия и остановить их», — поведал директор Департамента науки, индустриальной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин. «При всем этом коптер может доставить спасательный жилет», — отмечается на официальном портале главы города и руководства Москвы.

В материале отмечается, что дрон несомненно поможет вовремя заметить костер на берегу либо тонущего в воде человека.

Фурсин также добавил, что возможности дрона позволяют перевозить груз весом до 1,5 килограмма, поэтому, в случае надобности, беспилотник сумеет доставить на воду спасательный жилет. Он весит около 800 граммов. Он сумеет летать над территорией прудов на протяжении часа без подзарядки. На особой зарядной станции устройство сумеет получить нужную энергию на протяжении получаса для последующее работы. Уточняется, что дрон разработал резидент городского технополиса «Москва», участник конкурса Агентства инноваций столицы «Открытые запросы».

«Если эксперимент окажется удачным, такие коптеры могут начать патрулировать все пляжи и водоемы Москвы», — добавил Фурсин.

На Борисовских прудах «летающего спасателя» испытают, так как летом это место отдыха очень популярно у жителей столицы. Так, данной зимой на Москву-реку вышли катера-вездеходы.