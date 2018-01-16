Теннисист Вавринка вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Швейцарец Станислас Вавринка преодолел барьер первого раунда на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.

На старте турнира швейцарский теннисист, девятый номер посева, со счетом 6:3, 6:4, 2:6, 7:6 (7:2) оказался сильнее литовца Ричардаса Беранкиса. Игра продолжалась почти три часа.

В следующем круге Вавринка, победитель Australian Open-2014, встретится с американцем Теннисом Сандгреном.

В еще одном матче первого раунда 13-я ракетка турнира американец Сэм Куэрри переиграл испанца Фелисиано Лопеса – 6:3, 6:4, 6:2.