The Wall Street Journal: У Трампа разрабатывают новое ядерное оружие

США в ответ на возросшие военные угрозы со стороны России и Китая планируют создать два новых вида ядерного оружия.

Издание The Wall Street Journal сообщает: «Развитие двух видов оружия — одно из предложений в проекте „Обзор ядерной политики“ Пентагона, что является серьезной переоценкой ядерной стратегии и программ США, которые были введены в эксплуатацию около года назад президентом Дональдом Трампом».

Отмечается, что США планируют разработать ядерную боеголовку для ракеты Trident и внедрить использование ядерных крылатых ракет морского базирования.

По данным, новый проект стратегии будет официально представлен в конце января, так как еще не одобрен президентом США Дональдом Трампом.