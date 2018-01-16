У берегов Японии нашли лодку с телами граждан Северной Кореи

В префектуре Исикава (Япония) на побережье обнаружили деревянную лодку с телами семи человек. На одежде погибших были прикреплены значки с портретами бывших лидеров КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Об этом сообщает агентство Киодо.

Рядом с судном было найдено тело мужчины, который, по данным специалистов, скончался в сентябре прошлого года.

Рыболовецкие шхуны из КНДР регулярно прибивает к берегам Японии. Как полагают наблюдатели, причиной тому служит желание КНДР заработать валюту в условиях международных санкций.