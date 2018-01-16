У Путина прокомментировали реакцию Украины на предложение по Крыму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он ничего не знает о реакции Украины на предложение российского лидера Владимира Путина вернуть бронетехнику, самолеты и корабли из оккупированного Крыма.

Так, Песков отметил: «Мы слышали ряд публичных заявлений, которые были сделаны из Киева. О какой-то субстантивной реакции мне неизвестно».

При этом отвечая на вопрос, готова ли Россия к верификации боеприпасов украинской армии в Крыму, Песков сказал: «Президент Путин как раз упомянул, что эти боеприпасы, по мнению наших военных, не подлежат транспортировке и подлежат уничтожению».

Он уточнил, что, по словам Путина, это можно сделать совместно с украинскими военными в ходе «организации транспортировки плавсредств, которые сейчас находятся в Крыму».