Согласно докладу, рейтинг Грузии в категории политических прав и гражданских свобод в 2017 г остался постоянным на уровне 3 баллов; Страна как и раньше остается в категории «частично свободных» стран. Также среди основных событий 2014 года, связанных с политическими либо гражданскими свободами, Freedom House указала преследование геев в Чечне, убийства репортеров Николая Андрущенко и Дмитрия Попкова и запрет «Свидетелей Иеговы». В общемировом рейтинге по уровню развития демократии страна уступила Афганистану, Алжиру, Венесуэле, Ираку и Мьянме.

По сведениям рейтинга, размещенного на сайте организации, в рейтинге «Свобода в мире» 2018 года рейтинг государства Украины по двум критериям (уровень политических прав и гражданской свободы) составил более 3 балла (по обоим критериям) из возможных 7-ми, таким образом, страна осталась в категории частично свободной. Ссылаясь на данные ООН от мая 2017-ого, в организации отмечают, что во время вооруженного конфликта было убито 10 тыс. человек, не менее четверти из них — гражданские жители.

На данный момент Украина находится в списке частично свободных стран.

В исследовании под названием «Свобода в мире 2018: кризис демократии» отмечается, что из упомянутых в докладе стран только 88 (45%) могут считаться свободными.

Freedom House — независимая организация, занимающаяся расширением свободы и демократии во всем мире.

Украина, Грузия и Армения попали в список «частично свободных». Это ознаменовало уже 12 год последовательного падения уровня мировой свободы. В государстве Украина неизвестными был обстрелян автомобиль, в котором находились противники В.Путина, чеченцы Адам Осмаев и его супруга, Амина Окуева, которая в итоге погибла.

71 страна показала снижение в политических правах и гражданских свободах.

Такие страны, как Российская Федерация и КНР, сумели пользоваться ситуацией, чтобы усилить репрессии против собственных жителей и распространить свое воздействие за рубежом, говорится в докладе.